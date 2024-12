Emergenza furti nelle abitazioni. Servizi a largo raggio dei carabinieri. Decine di militari di rinforzo

Alla serie di furti che stanno colpendo le zone dell’Amiata e delle colline del Fiora le forze dell’ordine rispondono con fermezza. È stata infatti dura ed immediata la risposta del comando provinciale dei carabinieri di Grosseto alla recrudescenza dei furti. In particolare, già da giovedì sono in corso da parte della Compagnia Carabinieri di Pitigliano, servizi a largo raggio per prevenire e reprimere le spregevoli vicende, sia nelle cittadine amiatine, con particolare riguardo ai comuni di Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora, sia sul versante collinare, che interessa i territori di Manciano, Sorano e Pitigliano. Si parla di territori ampi, composti per una buona parte da case isolate o comunque agglomerati di case e questo rende ancora più difficile il compito dei militari, allo stesso tempo ai topi di appartamento questa caratteristica territoriale facilita l’azione illegale. Sono decine di militari dell’Arma, giunti di rinforzo anche da Grosseto e anche loro stanno pattugliando senza sosta le aree più nevralgiche, in special modo durante le ore preserali, quelle predilette dai malviventi, che approfittano delle prime ore di buio per percepire più agevolmente l’assenza delle persone all’interno delle loro abitazioni. Episodi come quelli che si stanno vivendo in questi giorni in passato si sono ripetuti, generalmente accadono con una certa puntualità ogni anno, nel periodo prenatalizio affliggendo le pacifiche popolazioni amiatine e collinari. Difficile avere anche un identikit del ladro, spesso sono insospettabili, ben vestiti e muniti di autovetture moderne e ben curate, di varia cilindrata. Colpiscono e tornano alla base. Questi elementi, soprattutto la macchina di grande cilindrata sospetta, è stata più volte segnalata anche da alcuni abitanti che vivono nelle zone di Castel del Piano. I ladri invece, stando anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza domestiche, colpiscono con il volto coperto e abiti scuri. Uno scenario questo nel suo complesso crea molte preoccupazioni agli abitanti ma che le amministrazioni del territorio hanno deciso di affrontare con fermezza. È infatti del tutto attuale la proposta dei Comuni amiatini di ricostituire la compagnia carabinieri ad Arcidosso, che dieci anno fa fu declassata a tenenza, questo ha determinato un importante decremento del numero dei militari a presidio del Monte Amiata.

Nicola Ciuffoletti