Estrae coltello e minaccia turista in strada, denunciato

Marciana Marina (Livorno), 5 gennaio 2025 - Identificato con le telecamere e adesso denunciato un 30enne dell'isola d'Elba che, in una sera di agosto, per banali motivi di viabilità minacciò un turista con un coltello a Marciana Marina (Livorno). I carabinieri della stazione hanno svolto indagini e accertamenti arrivando a poter denunciare il trentenne elbano, con precedenti, che è gravemente indiziato di minaccia aggravata. La vicenda suscitò molto sconcerto fra le tante persone, abitanti e vacanzieri, che frescheggiavano nel centro di Marciana Marina. Alcuni presenti intervennero di persona per riportare la calma nella discussione insorta tra il 30enne e un turista che stava passeggiando con i propri familiari. Il turista aveva protestato asserendo di aver subito un contatto pericoloso dall'autovettura condotta dall'altro. Ci fu un alterco nel corso del quale l'indagato avrebbe estratto un coltello col quale, sempre secondo racconti e ricostruzioni, avrebbe compiuto la minaccia. L'indagine si è avvalsa della meticolosa conoscenza del territorio dei carabinieri elbani e di tracce video estrapolate dalla videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di risalire all'identità dell'indagato che rischia fino a 1 anno di carcere per questo episodio.