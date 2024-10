Livorno, la discoteca all'ex cinema Grande non si farà più

Livorno 24 ottobre 2024 – Simone Gonnelli (noto imprenditore di Livorno titolare anche della discoteca Precisamente a Calafuria), a nome anche dei suoi soci, Leonardo Marradini e Michele Bardi, annuncia con un post sul suo profilo Facebook che rinuncia al progetto Big, quello di una discoteca e sala da concerti nel Palazzo Grande.

“Un’occasione mancata per Livorno”, così commenta. E spiega: “Con grande dispiacere, annunciamo la nostra decisione di ritirarci dal progetto Big. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per portare una nuova realtà multifunzionale nel cuore di Livorno, convinti che BIG avrebbe rappresentato un’innovativa sala concerti, sala convegni e discoteca, in grado di dare lustro e vitalità a un’area abbandonata a se stessa. Tuttavia, il clima di tensione e opposizione che si è creato intorno a questo progetto ha reso impossibile proseguire. Pur avendo cercato di dialogare con i residenti e comprendere le loro preoccupazioni, il recente episodio di occupazione e festa abusive ha ulteriormente complicato la situazione, minando il nostro entusiasmo, la nostra fiducia e le nostre motivazione. Siamo profondamente delusi per non essere riusciti a realizzare la nostra visione e crediamo fermamente che Big avrebbe potuto rappresentare una grande opportunità per Livorno. Desideriamo ringraziare coloro che hanno sostenuto il nostro progetto e hanno creduto nella nostra visione di una Livorno più viva e inclusiva”.

E poi aggiunge: “Il nostro ritiro è un invito alla riflessione su quanto sia importante supportare l’imprenditoria locale e su come il dialogo costruttivo possa trasformare le sfide in opportunità. Auguriamo a Livorno il meglio per il futuro e confidiamo che nuove iniziative possano sorgere per arricchire la nostra amata città”.

Conclude Gonnelli: "Nonostante la nostra rinuncia al progetto Big, continueremo a impegnarci nelle altre attività che gestiamo a Livorno, tra cui Precisamente a Calafuria, Pasticceria Gonnelli piazza Attias, Pasticceria Gonnelli piazza Grande, Bolgheri a Mare, con la speranza di contribuire positivamente alla vita economica e sociale della città. Tuttavia, sono preoccupato per il clima di ostilità che si è creato non solo intorno alla discoteca Big, ma anche nei confronti della mia persona, con attacchi personali che mettono in discussione la mia capacità imprenditoriale. Credo fermamente nell’importanza del dialogo costruttivo e mi auguro che in futuro si possano creare condizioni più favorevoli per l’imprenditoria locale”.

L'immobile dell'ex cinema Grande era stato occupato da alcuni manifestanti sabato scorso al termine della manifestazione contro il Ddl sicurezza. Ad occupare sono stati gli attivisti del collettivo ex Carta, che lo hanno poi liberato la domenica mattina, come concordato con Prefettura e Questura, dopo averlo ripulito dai rifiuti abbandonati da chi ci bivacca da mesi, perché in stato di abbandono.