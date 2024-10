FiPiLi Horror Festival saluta il pubblico con la proiezione speciale di ‘Non Aprite Quella Porta”

Livorno, 12 ottobre 2024 - Saranno i registi Manetti Bros, i presidenti onorari della giuria del 13esimo FIPILI Horror Festival, gli ospiti della quinta e ultima giornata, al festival in occasione della cerimonia di premiazione dei corti vincitori del “Premio FIPILI Horror Festival”. La manifestazione di cinema e letteratura di genere saluta il pubblico con un programma orrorifico a partire dalle ore 10.30 (Cinema 4 Mori, Livorno), con la proiezione speciale del cult movie “Non Aprite Quella Porta” di Tobe Hooper in occasione del 50° anniversario del film, introdotta dal critico cinematografico Pier Maria Bocchi.

Si parte alle ore 10.30 (Cinema 4 Mori), con una matinée ad alto tasso di “sangue e cornetto” per il consueto appuntamento con la rassegna cinematografica “Cinema a Colazione” - evento in collaborazione con Circolo del Cinema Kinoglaz, Centro Studi Commedia all’Italiana, Università 50&Più - con la proiezione speciale di “Non Aprite Quella Porta” di Tobe Hooper, in occasione del cinquantesimo anniversario di uscita in sala del film. Ingresso unico 8 euro con colazione compresa nel prezzo. Biglietto prenotabile su https://shop.kinoglaz.info/. Ultimo appuntamento letterario della tredicesima edizione del FIPILI alle ore 14.30 (Cinema La Gran Guardia) con la presentazione libro: “So cosa hai fatto” (Edizioni Lindau) di Pier Maria Bocchi, l’incontro ad ingresso libero sarà moderato da che dialogherà con Marco Compiani e Giacomo Calzoni. Il festival entra nel vivo alle 15.30 (Cinema La Gran Guardia) con il Concorso cortometraggi 2024 delle categorie Horror, Thriller, Weird e Internazionali provenienti dai festival di cortometraggi più prestigiosi al mondo: arrivano dal Messico Ella se Queda (10’) di Marinthia Gutierrez, dal Canada Hammer, Wrench & Screwdriver (13’) di Gabriel Vilandré e dagli Stati Uniti Howl if you love me (8’) di John R. Dilworth gli ultimi corti della vetrina internazionale; sono invece italiani Bildung (12’) di Federico Magni, Lithium (13’) di Alessandro Stelmasiov, Non Respirare (15’) di Gabriele Iannascoli e Valerio Giancola, Dagon (7’) di Paolo Gaudio, Il mirmecologo (15’) di Ajad Noor, L’uomo grasso (7’) di Simone Menzio, Italia (7’) e Selfie (14’) di Giulio Manicardi.

Spazio alle premiazioni, alle ore 17.30 al Cinema La Gran Guardia, con la cerimonia che decreterà i corti vincitori del “Premio FIPILI Horror Festival”, riservato ai cortometraggi di massimo 15 minuti, per le categorie Horror, Thriller, Noir e Weird alla presenza della giuria, composta dai giornalisti cinematografici Valentina d’Amico (movieplayer.it) e Filippo Mazzarella (Ciak, Film Tv), dalla truccatrice cinematografica Dalia Colli, dal dissacrante critico cinematografico del web Federico Frusciante e capitanata dai registi e produttori Manetti Bros, assegnerà il premio alle seguenti categorie: Horror e fantascienza, Thriller e Noir. A decretare il miglior corto per la categoria Internazionale saranno invece il gruppo di registi e produttori indipendenti “I Licaoni” e i critici cinematografici Fabio Canessa e Francesca Lenzi. La categoria Weird sarà valutata da una giuria composta dai giovani professionisti del settore: Valentina Roberta Lisci (film programmer), Anna Corradi (presentatrice di APDC Podcast), Matteo Laguni (fondatore del Sentiero Film Factory di Firenze) e Steven Stergar (docente di “Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico” all’Università degli Studi di Udine).

Tra i premi collaterali, sarà assegnato il premio speciale “Horror of the web”, decretato da una giuria di nove giurati selezionati tra blog, gruppi social e siti specializzati nel genere. Inoltre, l’AIR3 Associazione Italiana Registi assegnerà il “Premio First Blood” ad un cortometraggio in concorso al tredicesimo FIPILI Horror Festival Sarà il grande schermo del cinema 4 Mori a ospitare le repliche dei cortometraggi vincitori della tredicesima edizione del FIPILI Horror Festival a partire dalle ore 20.30. Ingresso libero. Arriva dalla 74ma Berlinale “Cuckoo” di Tilman Singer (ore 22.00 - Cinema 4 Mori) il film di chiusura della tredicesima edizione del FIPILI Horror Festival che vede protagonista l’attrice e modella Hunter Schafer (Euphoria)nei panni di Gretchen, che si reca sulle Alpi tedesche con il padre e la matrigna. Una giovane donna esce di casa durante una discussione accesa tra i suoi genitori. Sente degli strani rumori provenienti dai boschi vicini e inizia ad avere una crisi convulsiva, dopodiché si precipita nella foresta. Introduce il critico cinematografico Gianluca Pelleschi. Ingresso unico euro 3.50. Il FIPILI saluta il suo pubblico fiorentino con l’ultima tappa del “FIPILI Horror fetival On The Road ” alle ore 21.00, al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour n.50/R, Firenze) con la proiezione del film “Dellamorte Dellamore” del regista Michele Soavi, nella versione restaurata a cura di Cat People in occasione del trentesimo anniversario del film. Introducono il film Marco Nucci (Sceneggiatore e Curatore della collana Il Dylan Dog di Tiziano Sclavi) e Niccolò Testi (Sceneggiatore).

