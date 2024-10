Fortezza Nuova chiusa per lavori. Servono soluzioni per la colonia felina

Livorno, 17 ottobre 2024 – “A partire dal 21 ottobre fino al 20 dicembre, la Fortezza Nuova chiuderà i battenti dal lunedì al venerdì, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei previsti lavori di manutenzione. Riaprirà, in via straordi naria, il sabato e la domenica solo in aree delimitate quando le ditte, incaricate di operare, lasceranno il campo agli utenti”. Lo annuncia Fortezza Village che ha in gestione la Fortezza Nuova con il suo immenso parco, già sede da alcuni anni in estate di eventi.

Prosegue il gestore: “Il collaudo, che permetterà a Fortezza Village di utilizzare il budget investito all’atto della concessione e di accedere secondo le scadenze al fondo del bando Pnrr, vinto con il progetto di restauro, si avvicina e con questo la riconsegna ai cittadini di questo bene storico rinnovato, accessibile e praticabile”. Osservano i portavoce di Fortezza Village: “Sono sempre più lontani i tempi dell’abbandono di questi spazi, a lungo lasciati all’incuria e e al disinteresse. Gli interventi sulla struttura e la sistemazione del verde, puntano alla rimessa in attività di un bene di tutti per tutti”.

Ma mentre fervono i lavori, in Fortezza Nuova c’è apprensione per la sorte di una parte della colonia felina che ci abita da anni e che è divisa i due settori: nella parte bassa recintata vicino al bar, e in quella alta (sul pratone) dove saranno avviati alcuni lavori la prossima settimana per cui dovranno traslocare per unirsi al resto della colonia adiacenre il bar. Le responsabili della colonia felina sono in ansia perché “per trasferire i gatti serve tempo perché sono animali abitudinaria”. Con l’ufficio tutela animali del Comune, sentito il veterinaio della Usl, è stato deciso il loro allontanamento dal pratone (con ordinanza del Sindaco), dove avevano i loro ripari e le ciotole con cibo e acqua, spostati più in basso in uno spazio sottostante, raggiungibile con una rampa “ma i gatti sono disorientati. – lamentano le volontarie della colonia felina – Noi abbiamo difficoltà a nutrirli e accudirli”. Questa situazione sta andando avanti da giorni, così ieri in Fortezza c’è stato l’ennesimo incontro tra ufficio tutela animali e garante degli animali (Elisa Amato) per trovare una soluzione che venga incontro a tutte le parti e salvaguardi i gatti.

Monica Dolciotti