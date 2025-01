Sorpreso dal maltempo 22enne sparisce in mare, il fratello accusa un malore. Doppio salvataggio all’Elba

Portoferraio, 18 gennaio 2025 - Brutta avventura ma con un lieto fine per due fratelli portoferraiesi che nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, avevano deciso di andare a “totanare” nel meraviglioso contesto della baia dell’Enfola, all’isola d’Elba. Mentre il maggiore si è fermato a pescare dal molo, il fratello più piccolo di 22 anni ha pensato di servirsi di un gommoncino a remi di circa 2 metri, sul quale si è avventurato privo di cellulare e munito solo di una piccola luce. Una volta calato il buio, le condizioni meteo sono improvvisamente peggiorate e l’imbarcazione è stata trascinata via dalla corrente a causa del forte vento. Il giovane elbano non è riuscito a controllare il mezzo e ha poi perso anche i remi, allontanandosi dalla riva e sparendo nell’oscurità.

In preda al panico, il fratello ha accusato un malore ed è stato allertato immediatamente il 118 dai familiari. Il personale della sala operativa della Guardia Costiera di Portoferraio, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha disposto l’uscita sia della motovedetta CP 805, specializzata nel servizio di ricerca e soccorso in mare, che quella di una squadra di soccorso via terra per affiancare i familiari nelle ricerche lungo i tratti di costa limitrofi. Un auto medica e l’ambulanza del S.Sacramento di Portoferraio, hanno prestato contemporaneamente soccorso al fratello maggiore in preda a un attacco di panico. È stata inoltre disposta l’uscita di una motovedetta della locale Sezione Navale della Guardia di Finanza e di una squadra di Vigili del Fuoco per le ricerche da eseguirsi nei tratti di costa più impervi. Da ultimo è stato richiesto un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana.

Dopo ore di ricerche, alle quali si sono uniti anche amici e conoscenti, il giovane è stato soccorso in ipotermia ed in evidente stato confusionale, sulla strada provinciale che da Portoferraio conduce a Marciana Marina, all’altezza di Procchio. Dalle prime ricostruzioni sembra che dopo qualche ora di navigazione la barca ormai rimasta senza remi abbia iniziato a imbarcare acqua per poi spiaggiarsi sull’arenile di Spartaia e che il ragazzo abbia avuto la lucidità di arrampicarsi fino alla strada provinciale in cerca di soccorso. Lì un medico che si stava recando a Portoferraio, dopo alcuni veicoli che non si sarebbero fermati, lo avrebbe soccorso in stato di ipotermia e semi svenuto conducendolo all’ospedale.