Livorno, colpo allo Spazio Coworking: i ladri scappano con 30mila euro di attrezzatura

Livorno, 2 ottobre 2024 – Sono entrati all'interno di Spazio Coworking in via Ginori e hanno portato via attrezzatura, contanti e oggetti e materiali di varia natura a servizio di almeno 15 studi di professionisti e laboratori di artigiani per un totale di circa 30mila euro.

Tommaso e Francesco de I Phrones

Nella notte tra sabato e domenica, ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso si sono intrufolati all'interno per portare via tutto quello che hanno trovato. "Hanno fatto piazza pulita, è stato come se avessero invaso la nostra casa. Perché questo spazio lo sentiamo un po' come casa, proprio così. Abbiamo ristrutturato gli uffici, messo l'insegna. Loro hanno spaccato gli armadietti e portato via tutto, anche le cose inutili che per noi avevano invece un valore significativo" sottolineano Tommaso e Francesco de I Phrones, content creator comici e casa di produzione con sede all'interno dello Spazio Coworking. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Ora I Phrones hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme chiedendo un aiuto per riacquistare le attrezzature.