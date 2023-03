"Gas, il clima d’odio è iniziato da tempo"

"Per la prima volta nella storia di questa città, ad un sindaco, cui va tutta la nostra solidarietà, è stato impedito di parlare pubblicamente ed è stato allontanato con la scorta della polizia dal luogo del comizio. Un fatto grave, da condannare, al di là delle possibili motivazioni del gesto". Così Pablo Cinci prortavoce del gruppo ’Appello per il lavoro e lo sviluppo a Piombino’. "Inutile, peraltro, ricordare come il dibattito pubblico su questo tema, in particolare sui social media, sia ampiamente degenerato da tempo: attacchi personali, accuse di corruzione, offese contro chi ha una diversa opinione, tentativi di delegittimazione dell’interlocutore all’ordine del giorno". E proprio per questo clima il dibattito che ra in programma stasera al portto di Salivoli con iol presidebnte Giani organizzato dal gruppo di Cinci, è stato rinviato.