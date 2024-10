Tor del Sale, attesa la demolizione delle storiche ciminiere che si affacciano sul golfo

Piombino (Livorno), 24 ottobre 2024 – Il percorso per la rinascita dell'ex centrale termoelettrica Enel di Piombino, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità, prosegue secondo la tabella di marcia ed arriva ad uno dei momenti più attesi: l'abbattimento delle due ciminiere dell'impianto, alte 195 metri, attraverso le tecnologie più performanti e gli standard ambientali più elevati in questo ambito. Si tratta di ciminiere simbolo, che facevano parte del panorama piombinese e che si vedono bene anche dalle navi passeggeri in partenza per l’Elba.

L'operazione, che sarà eseguita da ditte specializzate del settore per conto di Tor del Sale spa, acquirente del sito, è in programma per martedì 29 ottobre, alle 10, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Piombino Francesco Ferrari, di un rappresentante di Tor del Sale e della responsabile business development di Enel Paola Brunetto.

Le attività di demolizione sono iniziate nel novembre 2021, secondo un cronoprogramma che vede Tor del Sale eseguire gli smantellamenti delle strutture preesistenti entro il 2025, in parallelo alle bonifiche dell'area curate da Enel.