Livorno, il Giubileo si apre a Santa Caterina. La cerimonia religiosa in Venezia

Livorno, 18 dicembre 2024 – Fervono i preparativi per l’inizio del Giubileo, che anche per la Diocesi di Livorno, sarà inaugurato il 29 dicembre. Avverrà con l’apertura dell’Anno Santo alle 15.45 nella Chiesa di Santa Caterina in Venezia, durante una cerimonia con un rito speciale, officiata dal Vescovo Monsignore Simone Giusti.

Subito dopo inizierà la processione che da piazza dei Domenicani percorrerà via della Madonna, fino a piazza Cavallotti, e di lì arriverà in via Santa Giulia, dove il corteo procederà per raggiungere il retro della Cattedrale di San Francesco, in Largo Duomo, per fermarsi davanti alle porte del Battistero, lato via San Francesco.

Lì è prevista la ’stazio’ con riflessione sul battesimo. Dopodiché la processione riprenderà il suo cammino per raggiungere piazza Grande, dove il Vescovo aprirà la porta della Cattedrale di San Francesco.

Dopo l’ingresso in Cattedrale con il crocifisso dei condannati (che viene custodito nella sede della Misericordia di via Verdi), il Vescovo benedirà i fedeli e celebrerà la Santa Messa con il Gloria.

Nella stessa giornata del 29 dicembre, sempre il Vescovo Giusti, celebrerà la mattina la Santa Messa nel Santuario di Montenero, che è la Chiesa Giubilare.

Le celebrazioni dell’Anno Santo a Livorno proseguiranno l’11 febbraio con l’apertura della Porta Santa in ospedale, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, alla presenza del Vescovo Giusti, in ottemperanza alla volontà di Papa Francesco.

Sempre in ossequio alle disposizioni del Pontefice, sarà aperta la porta santa anche nel carcere di Livorno il 15 gennaio, con l’intervento in prima persona ancora del Vescovo Monsignore Giusti.

E in programma ci saranno anche gli incontri di approfondimento sul tema della ’Speranza’ che rappresenta il motivo ispiratore del Giubileo 2025, per volere di Papa Francesco.

Così dal 28 al 30 gennaio sono in calendario tre giornate in Vescovado dalle 19 alle 20, per riflettere sul tema della ’Speranza’, con diretta sull’emittente GranducatoTv e sul canale YouTube della Diocesi.

Invece il 14 febbraio sarà sviluppato il tema sul rapporto tra ’Politica e Speranza’. Sarà un’occasione di incontro ad alto livello data dalla presenza a Livorno anche del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Durante l’Anno Santo a Montenero, continuerà ad essere aperta l’Aula Mariana (che è già utilizzata per i riti domenicali) e che è custodita dalla Congregazione dei Vallombrosani, i quali hanno in custodia anche il Santuario della Madonna di Montenero. L’occasione dell’Anno Santo attirerà certamente molti pellegrini al Santuario Mariano di Montenero.

Monica Dolciotti