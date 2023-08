I cani molecolari per ritrovare Weiss

ivorno, 13 agosto 2023 – E’ arrivato dalla provincia di La Spezia un cane molecolare, il Bloodhound di nome Bul, con il suo conduttore esperto Giovanni Buttà del gruppo cinofilo Nasi Volanti, per provare a rintracciare Weiss, il pitbull bianco sordo che si è smarrito a Livorno.

Ieri, nelle vicinanze del parco di Villa Mauro Gordato a Monterotondo, Bul ha fiutato le tracce di Weiss. Ma non è stato possibile ancora individuarlo con certezza.

"Per questo motivo dentro il parco è stata collocata una fototrappola collegata a un dispositivo digitale da remoto, nella speranza che Weiss – ci dicono i suoi padroni Isabella Diller (di origine venezuelana e tedesca) e Fulvio Guarino (di origine venezuelana e salernitana) – esca allo scoperto. Solo così possiamo auspicare di recuperarlo. È sordo, perciò non risponde ai richiami vocali. Lo abbiamo smarrito l’8 agosto mentre lo portavano al guinzaglio qui a Livorno tra Ardenza e Antignano".

Le foto delle ricerche

Racconta Fulvio, in vacanza con la moglie Isabella (entrambi vivono a Milano) prima a Collesalvetti, poi a Livorno: "L’8 agosto, mentre Weiss era al guinzaglio, ha visto un altro cane e per andare a giocare con lui ha tirato il guinzaglio e con il suo slancio poderoso si è inaspettatamente aperto. Libero Weiss è corso via. Noi abbiamo provato a raggiungerlo, ma invano. Da allora lo abbiamo perso di vista. Non lasceremo Livorno senza Weiss. È un pitbull bianco-arancio, sordo e docile. Ci appelliamo a chiunque lo avvisti di non rincorrerlo, ma di chiamarci subito ai numeri 347 0947508, oppure al 3 24 5912116, o sul numero whatsapp 389 8951569".

"Dopo essere stati in un B&B a Collesalvetti – racconta sempre Fulvio – siamo venuti a Livorno. Ora ci ospita un amico musicista che suona nella mia band (Zombiesno), Claudio Balest. Ripeto che rimarremo qui fino al ritrovamento di Weiss. Era in stallo a casa mia e di mia moglie, nella speranza che fosse adottato. Ma quando la gente interessata veniva a sapere che è sordo, rinunciava. Così lo abbiamo adottato noi. Siamo sconvolti per la sua scomparsa".

Il video nel parco

Giovanni Buttà del gruppo cinofilo Nasi Volanti ci spiega: "Bul segue la traccia di Weiss dopo avere annusato con cura le persone che gli sono state vicine ovvero i due padroni e l’amico presenti quando è scappato. Discriminando tutti gli altri odori che non interessano, Bul trova quelli ’bersaglio’. Sono fiducioso che riuscirà a individuare Weiss".

Sui social, intanto, moltissimi livornesi continuano a offrire il loro contributo per cercare Weiss. Lo fanno con segnalazioni che sono arrivate per lo più dalla zona in cui si sono concentrate le ricerche ieri, ovviamente, segno che il cane è stato visto. Il passaparola continua, anche se gli avvistamenti nelle ultime ore si sono un po’ rarefatti. La speranza è che Weiss stia bene e che magari possa aver trovato un rifugio sicuro. Le ricerche continueranno.

di Monica Dolciotti