Il concerto di Russel Crowe. Cresce l’attesa

Russell Crowe, attore premio Oscar, prosegue con successo il suo tour in Italia ed il 5 agosto torna in Toscana per l’atteso concerto sul palco del Castiglioncello Festival al Castello Pasquini.

Ogni suo concerto è un evento, un happening.

"È fluido - commenta Russell Crowe - è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo". L’idea è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti. Con questa straordinaria configurazione, Crowe mette in primo piano The Gentlemen Barbers. "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica - prosegue Crowe - ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti".