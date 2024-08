Il Festival della Costa Etrusca è “Raccontandoci“

Tre giorni di festa, da oggi e fino a sabato, per Cecina, che ospita la quindicesima edizione di “#Raccontandoci“, il Festival della Costa Etrusca che presenta tre serate con personaggi importanti del panorama musicale italiano, oltre che dello spettacolo. Si parte questa sera con una delle cantautrici che ha fatto la storia della musica italiana, Nada, alle 21,45 in Piazza Guerrazzi. Secondo appuntamento domani, stessa location e stesso orario, per Marco Morricone (nella foto), che racconterà il padre Ennio, la sua vita e le sue opere,dagli studi fino ai premi Oscar. Ultimo appuntamento sabato sera. Il palco ospiterà una premiazione speciale alle 21,10, per poi dare spazio a Paola Catella e Giobbe Covatta, che raccontano il loro libro, scritto a quattro mani, “Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa“.