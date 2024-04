Il prossimo carico di gas arriverà dal Congo

Il prossimo carico di gas arriverà a Piombino dal Congo. La nave è attesa per la fine di questa settimane, la data prevista è il 5 aprile (al netto di eventuali variazioni per il meteo). Ed è un carico importante perché è il primo che viene spedito in Italia dal nuovo impianto Eni in Africa per la liquefazione di gas naturale. Un evento anche nel Paese africano. In occasione del primo carico di Gnl (gas naturale liquefatto) dalla Repubblica del Congo, il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-N’Guesso, il presidente del Consiglio di amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi (foto), hanno celebrato l’avvio della produzione di Gnl in Congo. Con questo primo carico, la Repubblica del Congo entra nel gruppo dei Paesi esportatori di Gnl, aprendosi a nuove opportunità di crescita economica e contribuendo all’equilibrio energetico globale.