Il rapinatore della farmacia chiede scusa: “Avevo fumato droga che pensavo fosse più leggera, ho perso la testa...”

Livorno, 10 marzo 2023 - Ha chiesto "scusa". Aveva rapinato la farmacia Pellini di Livorno ed era stato arrestato in centro a Pisa, poi portato nella casa circondariale Don Bosco.

Nell’interrogatorio di garanzia in videocollegamento, assistito dall’avvocato Roberto Nocent, si è scusato dicendo di aver acquistato e fumato, poco prima dell'episodio, stupefacente ritenendolo più leggero di quanto non fosse in realtà. Aveva così perso la testa aggredendo le farmaciste.

Il fatto era avvenuto in via Grande il 21 febbraio 2023. Con il volto coperto da un passamontagna, aveva malmenato il personale presente e si era fatto consegnare 2500 euro. L’uomo, 54 anni, senza fissa dimora, ha già numerosi precedenti, hanno ricostruito i carabinieri labronici che lo hanno rintracciato e ammanettato grazie alla videosorveglianza pubblica e privata e in collaborazione con i colleghi pisani. "Non volevo", ha aggiunto. Resta comunque al momento in carcere.