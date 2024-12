Il sindaco di Livorno eletto presidente del direttivo di Ait

Il Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana, composto da 13 sindaci, ha votato come suo presidente il sindaco di Livorno, Luca Salvetti (nella foto). Si conferma la prassi di Ait per cui il presidente dell’assemblea è nominato anche presidente del Consiglio direttivo. "Ringrazio tutti i colleghi sindaci - ha detto Salvetti - che mi hanno confermato la fiducia. Abbiamo da lavorare intensamente, soprattutto sugli investimenti in corso e per seguire ancora con cura i finanziamenti del Pnrr. L’unanimità conferma anche la grande attenzione e la soddisfazione dei Comuni toscani nel lavoro svolto finora dall’Ait. Ed è una valutazione positiva dell’impegno efficace che gli uffici di Ait hanno portato avanti".