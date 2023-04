Il viceministro Rixi: "Porti e interporti automatizzati, il futuro interconnesso è ormai vicino"

Livorno, 20 aprile 2023 – Il tema era più che generale, universale: investire nello shipping, guardare al futuro. Sotto-temi tutti più locali e concreti: i porti dell’alto Tirreno e l’importanza della rete tra industria e logistica per i porti toscani.

Su queste basi sé è sviluppato ieri pomeriggio in Fortezza Vecchia un workshop al quale hanno fornito interventi sia il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi - che ha parlato in diretta sul web da Roma - sia il presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto di persona a metà lavori e subito dopo ripartito per Firenze.

Il convegno, organizzato da ShipMag si è svolto in collaborazione con il magazine della Port Authority del Nord Tirreno Port News il cui direttore Marco Casale ha moderato i dibattiti insieme a Franco Mariani, già storico esponente del mondo portuale.

Molto atteso l’intervento del viceministro Rixi, dal quale si attendeva una conferma dell’impegno del governo per il grande progetto della Darsena Europa, cioè del nuovo porto multipurpose che rappresenta il futuro della logistica marittima almeno dell’Italia centrale. Rixi si è invece concentrato sull’impegno del governo per la totalità delle grandi infrastrutture, ponendo l’accento in particolare sul ponte dello stretto di Messina "con il quale l’Italia intende strabiliare il mondo".

"Rivisitazione delle infrastrutture”

"Andiamo verso una rivisitazione infrastrutturale di un sistema particolarmente complesso – ha continuato Rixi –, penso a un sistema di interporti altamente automatizzati e capaci di soddisfare le domande degli operatori, ma anche al miglioramento di una connettività ferroviaria, stradale e autostradale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Salvetti e del comandante del porto contrammiraglio Gaetano Angora, tre presidenti di Port Authority, Paolo Signorini (Genova sul web) Mario Sommaria (La Spezia e Marina di Carrara) e Luciano Guerrieri (Livorno, entrambi in presenza) si sono confrontati sul tema della gestione portuale in Italia, con tutte le problematiche legate alla riforma “incompiuta” del 2016.

Nella seconda tavola rotonda, il presidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara cavaliere del lavoro Piero Neri ha introdotto gli interventi degli esponenti dell’imprenditoria costiera, entrando nel vivo dei lavori in corso o programmati per la portualità dell’area: dai raccordi ferroviari tra porto e Interporto alla Darsena Europa.