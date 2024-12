In camera iperbarica per il riscaldamento

PIOMBINO (Livorno)Due persone ultrasettantenni ricoverate in camera iperbarica all’ospedale di Grosseto, altre due senza sintomi apparenti, ma portate della ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino e trattenute in osservazione.

Un Natale ad alto rischio per gli inquilini di due appartamenti nel centro storico di Piombino, in via Cairoli, che sono comunque riusciti a chiedere soccorso da soli, prima che il monossido di carbonio facesse perdere loro coscienza. Una fuga di gas, proabilmente da un impianto di riscaldamento, poteva trasformato le case in trappole mortali. Immediati i soccorsi alla vigilia di Natale con le ambulanze della Misericordia e della Pubblica assistenza, vigili del fuoco, forze dell’ordine e polizia municipale. Quattro le persone portate all’ospedale du Piombino: un uomo di 79 anni con la medicalizzata, la moglie di 77 anni e altri due pazienti non sintomatici. Il 79enne e la moglie sono stati poi inviati alla camera iperbarica di Grosseto per una opportuna terapia.

Comunque, come ha riferito l’Asl di Grosseto, i due non sarebbero in paricolo di vita e stanno meglio dopo i trattamenti a cui sono stati sottoposti.Asintomatiche, ma comunque trasferite precauzionalmente al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, le altre due persone interessate dalla fuga di gas. Gli appartamenti non hanno subito danni e le persone che abitano nella zona non hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Due squadre di vigili del fuoco hanno ispezionato gli alloggi dove si sono verificate le intossicazioni da monossido di carbonio e gli impianti di riscaldamento. Le case dovranne essere messe in sicurezza da tecnici specializzati prima di poter ospitare di nuovo le persone che vi risiedono. Il monossido, inodore e incolore, è un gas pericoloso e non facile da individuare.

Luca Filippi