In piazza con cocaina e hashish, scatta il blitz. Arrestato un 40enne

Livorno, 31 gennaio 2025 – Un’operazione antidroga condotta dalla guardia di finanza ha portato all’arresto di un 40enne gambiano in possesso di oltre mezzo chilo di hashish e due dosi di cocaina. Il blitz è avvenuto nella serata del 28 gennaio in piazza XX Settembre, area già monitorata dalle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio. Una pattuglia composta dai baschi verdi e da un’unità cinofila ha notato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. Fermato per un controllo, è risultato avere precedenti per droga. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente e di 115 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato, privo di un’occupazione, è stato trasferito nel carcere di Livorno.