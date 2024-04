Livorno, auto brucia allo stadio: i vigili del fuoco spengono il rogo che si stava estendendo

Livorno, 5 aprile 2024 – Paura a Livorno nei pressi dello stadio: un’auto ha infatti preso fuoco e l’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale. Le fiamme stavano infatti intaccando altre auto parcheggiate.

E’ accaduto in via Randaccio intorno alle 10.30 della mattina di venerdì e a intervenire è stato il personale della caserma di via dei Pelaghi. Le fiamme sarebbero partite dal cofano dell’auto, un’utilitaria. Si pensa a un cortocircuito. Il mezzo è andato quasi completamente distrutto.