Muore una donna: incendio in casa a Bibbona. Ustionato vigile del fuoco

Bibbona (Livorno), 2 luglio 2024 – Tragedia a Bibbona. Una donna di 57 anni è morta nell’incendio del suo appartamento. Accade in località La California poco prima delle 9 del mattino di martedì 2 luglio. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

Dentro l’appartamento c’era una donna. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso.

Da capire che cosa sia accaduto nell’appartamento. Nelle fasi di spegnimento, un vigile del fuoco si è ustionato al gomito ed è stato portato in ospedale. Anche due vicini di casa, rimasti sotto choc per l’accaduto ma incolumi, sono stati trasferiti al pronto soccorso.

In base ad una prima ricostruzione, la 57enne in quel momento si trovava da sola in casa. Da quanto appreso avrebbe avuto difficoltà a deambulare. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria: il convivente in quel momento si trovava fuori per lavoro ed è stato avvisato dai carabinieri.