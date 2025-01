Fiamme e paura, a fuoco appartamento a Livorno. Maxi incendio nella notte

Livorno, 17 gennaio 2024 – Fiamme, fumo, paura. Una notte di vero terrore a Livorno in via Don David Albertario, in Corea, dove è divampato, durante la notte, un grosso incendio all'interno di una casa popolare. Secondo una prima ricostruzione sembra che a prendere fuoco sia stata una coperta termica. In poco tempo le fiamme hanno invaso tutta la palazzina, quattro persone sono rimaste ferite, tra queste un uomo di 64 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Livorno nel reparto di rianimazione, le altre tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in codice giallo in pronto soccorso. Sono circa 15 condomini incolumi presi in carico dalla Protezione civile. Sul posto sono intervenute le ambulanze dell'Svs, della Misericordia di Livorno, i vigili del fuoco, la polizia municipale, Anpana e la protezione civile.