Principio d’incendio in una scuola a Piombino: studenti e personale evacuato

Piombino (Livorno), 26 settembre 2024 – Principio d’incendio all’istituto Volta a Piombino. L’allarme è scoppiato in tarda mattinata. Subito sono scattate in via precauzionale le procedure di emergenza e tutta la scuola, studenti e personale scolastico, è stata evacuata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e far uscire il fumo da tutto lo stabile. In base alle prime informazioni, il principio d’incendio sarebbe partito in un magazzino all’interno dell’istituto.

Non ci sono feriti o persone coinvolte. La scuola riaprirà regolarmente domani, venerdì 27 settembre.