Autobus si schianta contro le auto in sosta a Livorno

Livorno 19 giugno 2024 - Un autobus urbano di Autolinee Toscane è finito contro sei auto di automobili in sosta lungo via Filzi nel quartiere Shangai. È accaduto intorno alle 17.

Sul posto sono accorsi i soccorritori della Pubblica Assistenza e la Polizia Municipale. L'autista, 45 anni, di origine veneta, residente a Livorno, è finito al pronto soccorso.

L’autista ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato finendo contro una prima auto in sosta e subito dopo contro le altre. Per fortuna non c'erano persone a bordo delle auto. I testimoni del sinistro e anche i pochi passeggeri del bus, tutti illesi, hanno dato subito l'allarme così in via Filzi sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza e la Polizia Municipale per i necessari rilievi. L'autista è quindi stato trasportato in ospedale in ambulanza, in codice giallo, perché ha riportato un trauma al collo e alla spalla, per fortuna di lieve entità. Il bus è stato poi rimosso e portato al deposito di via del Levante per il controllo dei danni e le verifiche indispensabili ad escludere eventuali guasti.

M.D.