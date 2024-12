Ha un malore mentre guida in Fipili, grave un uomo. Accade davanti alla moglie

Livorno, 2 dicembre 2024 – Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza dell’Interporto per un uomo che ha avuto un malore in auto ed è stato rianimato sul posto. La persona adesso è grave. A un tratto, mentre percorreva la strada in auto insieme alla moglie, c’è stato il malore e la perdita di conoscenza.

E’ stata la donna stessa a chiamare i soccorsi. Il 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Livorno e una della Misericordia di Montenero. Il personale sanitario ha svolto le operazioni di rianimazione. Quindi ha trasportato l’uomo all’ospedale di Livorno per le cure. Le condizioni della persona colta da malore sono gravi.