Livorno, auto impazzita in viale del Risorgimento travolge mezzi in sosta. Uomo grave

Livorno, 31 luglio 2024 – Paura a Livorno nella mattina di mercoledì 31 luglio. Un uomo a bordo di un mini suv ha perso il controllo del mezzo finendo contro le auto in sosta. Accade sul viale del Risorgimento, all’angolo con via Fattori.

Fortunatamente in quel momento non passavano pedoni. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Non si esclude il malore. Dopo l’incidente, immediate sono state le chiamate degli automobilisti di passaggio al 118. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Livorno, la scena dell'incidente in viale Risorgimento. I mezzi in sosta travolti dall'auto (Foto Lanari)

Sul luogo dell’incidente, le ambulanze della Misericordia di Livorno e della Svs con medico. Mentre per i rilievi e per ricostruire la dinamica sono intervenuti i vigili urbani. A estrarre l’uomo dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco. L’auto è distrutta nella parte anteriore. Danneggiate, mentre erano in sosta, un’auto, una moto e un motorino.