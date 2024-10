Iniziati tra le proteste i lavori per il centro sportivo in via San Marino a Livorno

Livorno 7 ottobre 2024 - Protesta con presidi a Scopaia in via San Marino a Livorno, nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, dove sono iniziati i lavori di sbancamento e taglio alberi in un'area verde del Comune, per la costruzione del complesso sportivo previsto dal Comune di Livorno e finanziato con fondi Pnrr. L'immobile polivalente è stato ribattezzato 'Cubone'. Infatti in presidio fuori dal cantiere c'è una folta rappresentativa del Comitato no cubone che da mesi si sta battendo per impedire la realizzazione di questa opera che a suo parere sarebbe stato più opportuno <realizzare su un'area già cementificata dove un tempo si trovavano le serre della ditta Labrogarden a pochi chilometri di distanza. La battaglia del Comitato no cubone è in iniziata nella primavera del 2023 portando avanti lo slogan “no consumo di altro suolo a Livorno”. L'amministrazione comunale è andata avanti per la sua strada sostenendo che l'opera “è essenziale per il quartiere Scopaia” e che proprio “nelle aree ex Labrogarden sarà creata un'area verde con piantumazione dj alberi”.