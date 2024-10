Insetti nel locale, chiuso un ristorante dopo i controlli

Livorno, 9 ottobre – I carabinieri del NAS di Livorno sono impegnati in una serie di controlli per monitorare il rispetto delle norme igieniche e la vendita di cibo e bevande nei locali della costa degli Etruschi.

A seguito di ispezioni capillari, sono state trovate irregolarità in un ristorante di Campiglia Marittima. Gli ispettori hanno scoperto che la cucina era in pessime condizioni igenico-sanitarie, con insetti ritrovati in varie aree del locale, attrezzature e impianti sporchi, con unto e incrostazioni.

Con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, il ristorante è stato immediatamente chiuso e multato con una sanzione di mille euro a carico del titolare.

I carabinieri NAS continueranno a effettuare controlli di questo tipo, in modo da garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare.