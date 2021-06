Livorno, 28 giugno 2021 - L'ippodromo di Livorno, lo storico Caprilli sul lungomare di Ardenza, dopo la chiusura voluta dalla precedente amministrazione riaprirà finalmente i battenti. L'apertura delle buste del nuovo bando, avvenuta oggi in Comune, ha infatti regalato un'offerta, che è stata valutata e giudicata consona da un punto di vista tecnico, e che a quanto si apprende si è aggiudicata Sistemi Cavallo srl, società che farebbe capo alla famiglia Meli e che gestisce gli ippodromi di Firenze e Follonica (Grosseto).

«Il primo passaggio per la gestione delle corse è fatto - ha detto con soddisfazione il sindaco di Livorno Luca Salvetti - ora dovremo parlare con la società e con il ministero, che come ci ha confermato ora con la presenza di una società di gestione faciliterà lo svolgimento delle sei giornata di corse estive previste».

«Intanto - ha aggiunto il sindaco - confermo che il 10 di luglio, dopo sei anni di chiusura, l'ippodromo sarà nuovamente riaperto in modo continuativo come parco finalmente riaperto alla cittadinanza e che oltre ovviamente alle riunioni di corse che andremo ad impostare per quest'estate naturalmente con l'aiuto del ministero, ospiterà numerosi spettacoli ed eventi».