Italis Lng nuovo nome della Golar Tundra

Italis Lng e non più Golar Tundra, come anticipato da “La Nazione“ nei giorni scorsi. È questo il nuovo nome - approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - della nave rigassificatrice di Snam operativa dal 2023 nel porto di Piombino, che con l’iscrizione nel registro navale italiano batte anche la bandiera tricolore al posto della precedente delle Isole Marshall. Dopo l’invio di formale richiesta alla Capitaneria di porto di Livorno, la Fsru Italia di Snam ha completato l’iter di iscrizione della nave nel registro navale italiano con l’obiettivo di adeguarla ai requisiti tecnici del regolamento nazionale. "L’inserimento della nave rigassificatrice di Piombino nel registro navale italiano è un altro passaggio importante per la nostra Fsru, di cui siamo particolarmente lieti. La Italis Lng, in poco meno di un anno di operatività, ha ricevuto 29 carichi di gas naturale liquefatto, ha detto Stefano Venier (foto), ad di Snam.