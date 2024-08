’Jazz festival’ in piazza Bovio. Stasera al via

Al via stasera ’Piombino European Jazz Festival’. Si parte con un doppio appuntamento: oggi alle 18.30 piazza Bovio ospiterà l’esibizione dei Drummers Circle, con 50 batterie e percussioni che suoneranno insieme a musicisti di ogni età, professionisti e dilettanti al calar del sole. Parteciperanno anche la Banda Galantara ed un gruppo di ragazzi di Spazio H. La serata proseguirà alle 21.30 con la Santarnecchi Wave Orchestra. Il 30 agosto sul palco The Beatbox in ’The Beatles live again’. Sabato 31 Rita Di Tizio & Vibracion Fatal, Luis Salinas e Antonio Orato si esibiranno in ’From Napoli to Buenos Aires’.

Il 1° settembre Tullio De Piscopo (foto) torna a Piombino con lo spettacolo ’40 anni di Stop Bajon’ e ll 2 settembre Karima si esibisce in ’Life time’ accompagnata dallo special guest Stefano “Cocco” Cantini.