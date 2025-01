Jsw, convocazione al Ministero. Come sarà la cassa integrazione

Piombino (Livorno), 22 gennaio 2025 – Jsw, è arrivata la convocazione al Ministero del lavoro per siglare la proroga della cassa integrazione per tutti i 1310 lavoratori Jsw Steel Italy per il 2025. L’incontro si terrà il 27 gennaio, alle ore 11. E, proprio in vista di questo incontro ministeriale, oggi le organizzazioni sindacali incontreranno la direzione aziendale di Jsw, mentre la prossima settimana le segreterie sindacali dovrebbero incontrare i dirigenti di Metinvest Adria.

Sono infatti ripresi gli incontro al ministero per arrivare alla sottoscrizione dell’accordo di programma sullo sviluppo del Polo Siderurgico. Tutto sembra procedendo regolarmente e a breve, forse già dalla prossima settimana, potrebbe essere pronta una prima bozza dell’accordo. Questo sul fronte Metinvest Danieli. Accordo di programma ricordiamo che stabilirà il percorso, con croprogramma, tempi, occupazione, per quanto riguarda la realizzazione della nuova acciaieria green a Ischia di Crociano, per un investimento di 2 miliardi e mezzo di euro e la riqualificazione dei vecchi impianti Jsw nell’area siderurgica, in primo luogo il treno rotaie.

Se Metinvet Danieli ha iniziato il percorso per arrivare all’accordo di programma, anche Jsw ha iniziato gli incontri al ministero, ne hanno avuto uno proprio la scorsa settimana, anche in questo caso per arrivare quanto prima a siglare il loro accordo di programma con il Governo, che è necessario per partire con il rewamping del treno rotaie. Ad oggi è prevista la partenza dei lavori nel secondo trimestre 2025 cioè nel periodo che va da marzo a giugno. Proprio il treno rotaie, l’unico reparto in funzione in Jsw, è stato fermo nelle scorse settimane, ed è ripartito lunedì.

Fra i punti da mettere nero su bianco per le organizzazioni sindacali resta il nodo occupazionale che viene in questo momento ritenuto il più importante. C’è infatti da gestire un passaggio delicato, la conservazioine dei posti di lavoro e la ripartizione futura tra Jsw e Matinvest. Ad ora i dipendenti Jsw sono 1310 e la cassa integrazione dopo l’incontro del 27, dovrebbe essere prorogata fino all’8 gennaio 2026. Poi ci sono i 118 lavoratori della Piombino Logistics a cui è già stata prorogata e scade ad ora al 30 settembre di quest’anno. Infine ci sono 52 lavoratori della Gsi a cui al momento il contratto di solidarietà scade a fine ottobre.

