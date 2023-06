L’11 giugno riapre il cinema “The Space”, manca solo l’ok della commissione vigilanza

Livorno, 2 giugno 2023 – Salvo imprevisti, l’11 giugno dovrebbe essere il The Space cinema day. La famosissima catena di multisale cinematografiche "sta lavorando per riaprire il cinema al più presto e la data di apertura sarà confermata dal circuito attraverso i suoi canali ufficiali", ha fatto sapere l’azienda.

Dopo 7 mesi di lavori, tra meno di dieci giorni si fa più consistente l’ipotesi per i livornesi amanti del cinema di tornare a gustarsi i colossal nella multisala di riferimento per Livorno e dintorni. Per la conferma ufficiale mancherebbe solo il disco verde della commissione di vigilanza, l’organo tecnico preposto al rilascio del nulla osta subordinato all’esito positivo del sopralluogo, da effettuarsi, stando a quanto trapelato, il 6 giugno, per giudicare i lavori di ristrutturazione delle sale e dei locali sostenuti da The Space.

Per la riapertura dovrebbero essere in funzione tutte le sale, eccetto due, in fase di ultimazione. Quel che è certo attiene il reintegro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, una quindicina in organico che torneranno a lavoro nei prossimi giorni, assieme ad alcuni lavoratori interinali che dovrebbero accrescere l’organico operativo anche in virtù di quel "piano d’espansione" di cui l’azienda aveva fatto riferimento mesi addietro, quando annunciava la temporanea chiusura del multisala per i lavori di ristrutturazione a ottobre 2022.

Stiamo parlando di un intervento manutentivo con un costo complessivo intorno ai 3 milioni di euro, che aveva previsto a suo tempo dei lavori di rifacimento delle sale e di abbellimento delle poltrone, ora reclinabili, da ultimare entro dicembre 2022, in occasione dell’uscita di Avatar 2, opera monumentale del regista James Cameron. Qualcosa è andato storto. La presenza di infiltrazioni nel tetto della struttura, è uno dei motivi del ritardo trapelato nelle scorse settimane, mai confermato però, né tanto meno smentito da The Space stessa.

Rimane il fatto che, adesso il tutto sembra ormai in via di definizione, e, non a caso, la data di riapertura parrebbe cadere in concomitanza dell’evento ‘Cinema in festa’ - quattro giorni di film a prezzi scontati proprio dall’11 al 15 giugno - giorni in cui gli schermi del multisala dovrebbero finalmente tornare a rianimare gli animi e il palato dei cinefili incalliti e occasionali.

Francesco Ingardia