La ricchezza vien dal mare. Msc batte il record di passeggeri: "Livorno è un nostro porto di punta"

Livorno è sempre di più il porto delle città d’arte della toscana. La compagnia Msc Crociere intende rafforzare l’hub della città dei Quattro Mori che già oggi regustra nuneri importanti come traffico passeggeri. E i turisti che sbarcano a Livorno mettono in moto un giro d’affari per tutta la regione.

"A Livorno 310mila crocieristi nel 2024 attirati dalle bellezze della Toscana". Con queste parole Leonardo Massa, vicepresidente per l’Europa Meridionale di MSC Crociere, ha illustrato i dati della stagione crocieristica 2024, durante un evento a bordo di MSC Fantasia a cui hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti e numerose autorità e istituzioni del mondo marittimo.

"La crescita dei numeri a Livorno è in percentuale la più alta tra i porti in orbita MSC - ha continuato Massa -. Gli ospiti provengono da 40/50 paesi di ogni parte del mondo, in estate arrivano soprattutto dall’Europa, ma negli ultimi anni abbiamo una crescita importante dei turisti a lungo raggio da Stati Uniti, Brasile, Canada e Giappone per citarne alcuni. Le navi sono presenti per dodici mesi l’anno, muovendo continuamente l’economia della ragione, basti pensare che dai nostri studi risulta che in media un passeggero spende tra i 105 e i 120 euro sul territorio a ogni tappa. Le crociere rappresentano una sorta di cartolina per i luoghi che toccano, visto che i passeggieri restano a terra dalle sei alle otto ore, invogliando i visitatori a tornare, come evidenziano chiaramente i nostri dati".

Da queste analisi emerge come l’aumento di crocieristi rappresenti una grande occasione non solo per Livorno, ma anche per tutte le altre città della Toscana. Ogni volta che una nave si ferma l’80% dei passeggeri scende per visitare la città del porto o per salire sui bus pronti a raggiungere le mete vicine, come Pisa e Firenze. Prendendo ad esempio MSC Fantasia, una nave da 4300 ospiti, sono circa 3400 i turisti che arrivano sul suolo toscano, portando la loro voglia di far spese in ogni parte della regione.

Questo grande incremento, che non sembra doversi fermare nemmeno l’anno prossimo, rappresenta per la regione la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra, attirando nuovi facoltosi turisti che, dopo il primo assaggio di poche ore, potrebbero tornare per vedere tutto quello che questa splendida regione ha da offrire. La presenza di grandi città d’arte e di paesaggi incredibili in Toscana, pone Livorno nell’invidiabile posizione di essere quello che Civitavecchia è per Roma, ovvero un porto che permette a turisti da tutto il mondo di arrivare in una delle più belle regioni d’Italia, creando un vantaggio sia per la regione, che per la città stessa che può mettersi in mostra puntando ad arrivare ad essere una meta ambita come Pisa e Firenze.

Daniele Mazzi