Legambiente ripianta le tamerici su spiaggia dell'Elba

Firenze, 13 novembre 2024 - Una giornata sulla spiaggia di Galenzana a Marina di Campo all'Isola d'Elba (Livorno) per ripiantare le tamerici. A promuoverla, sabato 16 novembre, Legambiente dell'Arcipelago Toscano; appuntamento alle 10. "Tutte e tutti sono invitati a partecipare, magari portando una zappa o una pala per mettere a dimora le prime 15 giovani piante nella spiaggia di Galenzana", dicono dall'associazione, che per un anno provvederà al monitoraggio dello stato di salute e di crescita delle tamerici messe a dimora. Accertato il riuscito radicamento, nell'autunno 2025, ne verranno piantate altre 15.

"Sarà anche l'occasione per ricordare Fiorella Battaglini, l'ambientalista campese di Legambiente scomparsa recentemente e che per anni ha lottato per salvaguardare Galenzana", aggiungono in una nota. Un'iniziativa all'interno di quelle per la Festa dell'Albero, nel giorno della manifestazione nazionale Climate Pride che punta, sottolineano ancora da Legambiente, "sia ad attuare le normative nazionali ed europee sul taglio delle emissioni di Co2, sia le recenti direttive europee sulla biodiversità e Nature Restoration Law ricostituendo l'habitat dove ha nidificato la tartaruga marina, proteggendolo anche dall'erosione che ha devastato il resto della spiaggia di Galenzana".