Lenny Bottai: “Il pugilato è la grande sfida della vita, sacrificio, umiltà” / Video

Livorno, 15 luglio 2023 – Il ring, per lui, è tutto. E in questo caso la parola “ring” va tradotta con una metafora: è la vita con le sue difficoltà, con i suoi momenti più duri da affrontare, con la lotta e la fatica per raggiungere un risultato.

Lenny Bottai, già pugile professionista con tanti titoli alle spalle, anche internazionali, ora è istruttore e preparatore. Livornese doc, 46 anni compiuti proprio oggi, il 15 luglio, impegnato politicamente con il Pc, lo abbiamo incontrato al termine di una serie di incontri di boxe ai Bagni Lido. Qui ha combattuto e vinto anche Ghaith Weslati, il ragazzo tunisino arrivato in Italia da clandestino e ora avviato a una brillante carriera sportiva proprio grazie a Lenny, che ascoltiamo nella video intervista qui a seguire.

Ghaith Weslati sul ring