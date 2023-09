Livorno, 6 anni fa l’alluvione con otto vittime. Il sindaco: “Sulla sicurezza del territorio nulla va lasciato al caso” / Foto e video

Livorno, 10 settembre 2023 – Una folla silenziosa e composta ha partecipato stasera con partenza alle 19.30 da Piazza Reggimento Paracadutisti Nembo sul viale di Antignano, alla fiaccolata per ricordare le vittime dell'alluvione del Livorno del 10 settembre 2017 in cui morirono 8 persone.

Alle 20 con l'arrivo alla Rotonda in prossimità del circolo Il Gabbiano la commemorazione delle vittime, proseguita con un breve momento musicale a cura del Coro Spring Time.

Le foto

Il sindaco Luca Salvetti quella tragica notte l'ha vissuta da giornalista in diretta: «Uno dei momenti più difficili, di fronte a migliaia di persone che seguono con l'angoscia nel cuore il resoconto di una alluvione devastante ho dovuto annunciare la morte di quattro persone».

«Da sindaco - ha proseguito - il tema dei rischi, della protezione civile e della sicurezza del territorio sono diventati per me elementi su cui non ho voluto lasciare niente al caso», ricordando il lavoro di messa in sicurezza idrogeologica, con oltre 100 milioni di investimento per opere di irregimentazione realizzate dal genio civile.

Il video

«Insieme a questi interventi - ha poi sottolineato - c'è stata la scelta decisa di far diventare la protezione civile un elemento basilare nella costruzione della qualità della vita di ogni cittadino. Per la prima volta nella storia del nostro comune nasce una figura dirigenziale esclusivamente dedicata al tema della difesa del territorio, alla prevenzione dei rischi, all'informazione e all'allerta dei cittadini e a lui vengono assegnate dodici persone che lavorano in maniera esclusiva a questi temi. Il risultato immediato è la realizzazione del nuovo Piano di Protezione civile, uno documento moderno, flessibile e ricco di approfondimenti mai proposti».

Infine un'ultima nota sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'ex sindaco Filippo Nogarin: «Da parte mia non c'è mai stata una dichiarazione, mai un giudizio politico o sull'operato di chicchessia. Ci sarà un giudice che a breve si esprimerà consapevole che i familiari delle vittime e tutta la comunità hanno voglia di capire cosa realmente non ha funzionato quel 10 settembre 2017».