Livorno, case all’asta a Shangai. Accordo per salvarle

Livorno, 28 giugno 2024 - Per scongiurare la vendita all’asta di 28 alloggi affittati a canone calmierato ad altrettante famiglie in via Giolitti a Shangai, è prevista per il 30 giugno la firma di un accordo tra Regione, Housing sociale Toscana (un gruppo di cooperative che opera per conto della Regione), la società finanziaria di Milano Investire, i creditori di Consabit e la società Consabit. Quest’ultima "ha costruito gli alloggi di via Giolitti, su terreno del Comune di Livorno, con fondi della Regione per l’housing sociale. – ricorda il sindacato Asia Usb che assiste le 28 famiglie – Cosabit chiese poi dei finanziamenti alla Banca di Credito Cooperativo Castagneto Carducci per altre sue attività, mettendo a garanzia proprio questi 28 alloggi che furono tutti ipotecati. Quando Cosabit si è trovata in difficoltà, la banca si è rivolta al Tribunale che ha avviato l’iter per la vendita all’asta". A quel punto le 28 famiglie si sono rivolte al sindacato Asia Usb per chiedere aiuto e per scongiurare il pericolo di finire in mezzo alla strada. Così dopo il pressing di assegnatari e sindacato Asia, si è fatta avanti la Regione "con la proposta fatta ai creditori, – spiega Asia – ovvero una società di recupero crediti di Milano alla quale Banca di Credito Cooperativo Castagneto Carducci aveva nel frattempo ceduto i crediti che vantava verso Consabit. Il giudice ha allora fissato per il 25 luglio il termine entro cui dovrà essere presentato l’accordo firmato". Firma slittata perché si è fatta avanti l’Agenzia delle Entrata che ha preteso da Consabit 110mila euro. Quest’ultimo problema ha allarmato famiglie e Asia Usb, che il 20 giugno si sono riuniti davanti al Comune. È stato allora che l’assessore al sociale della Regione Susanna Spinelli ha fissato per il 9 luglio un incontro on line prima della scadenza del 25 luglio indicata dal Tribunale di Livorno.