Livorno, celebrata la benedizione dei Greci

Livorno 14 gennaio 2024 - Per il secondo hanno consecutivo si è celebrato il rito della benedizione dei Greci a Livorno, un evento che è stato per la seconda volta ripetuto a dopo una trentina d'anni di interruzione e che ha attirato una folla di curiosi e fedeli ancora più numerosa rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso.

A officiare la messa nella chiesa al cimitero dei greci in via Mastacchi e il rito del lancio della croce per la benedizione delle acque del mare al Moletto di San Jacopo, è stato il Metropolita d'Italia della chiesa Greco ortodossa e lui stesso ha sottolineato la gioia e lo stupore per una così folta partecipazione e ha auspicato che in questo momento così drammatico segnato da così tanti conflitti, possa scoppiare la pace per pacificare i popoli.

M.D.