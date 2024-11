Livorno, inaugurata la “nuova” via Ricasoli. Oggi festa con musica e negozi aperti

Livorno, 9 novembre 2024 – Con tanto di striscione appeso alle estremità con scritto “Via Ricasoli è nuova”, la strada dello shopping tra piazza Cavour e piazza Attias, è stata inaugurata ieri mattina, dopo il restyling.

Il taglio del nastro è spettato al sindaco Luca Salvetti, affiancato dagli assessori Giovanna Cepparello con delega alla Cura dello spazio pubblico e della città e Federico Mirabelli alle Opere e lavori pubblici.

La prima tranche di lavori di rifacimento di via Ricasoli, lato piazza Cavour si era conclusa a giugno. Lato Attias ieri con il taglio del nastro.

La via del centro cittadino resta a sistema misto, pedonale e ciclabile. Complessivamente sono stati collocati 16 alberi di olivo di età compresa tra i 40 e i 60 anni, piantati in grandi vasi in acciaio corten e la carreggiata è stata riqualificata e riasfaltata, dopo gli interventi ai sottoservizi. Sono stati anche collocati altri arresi urbani quali ampie panchine. “Siamo arrivati al termine di uesto percorso grazie a un’idea nata durante una giunta prima delle ultime elezioni. – ha ricordato il Sindaco – Valutammo che i lavori in città (in via Marradi, via Grande, aree mercatali) erano già partiti o stavano partendo. Via Ricasoli non ci piaceva e decidemmo di trovare un progetto, non particolarmente invasivo e leggero, per riqualificarla. Così ci siamo messi a lavoro insieme agli architetti e i tecnici del Comune e Asa. Non è stato semplice soprattutto per le condizioni dei sottoservizi, che abbiamo rinnovato completamente dopo 50 anni”.

“Sono particolarmente soddisfatto e aggiungo che nei mesi scorsi con i commercianti e con i residenti, – ha aggiunto il Sindaco – c’è stata una interlocuzione continua. Siamo riusciti, grazie all’accortezza della ditta che ha eseguito i lavori, a raggiungere questo risultato”.

Oggi per festeggiare la fine dei lavori, in via Ricasoli ci sarà un evento con musica e negozi aperti fino alle 20.30.

L’assessore Cepparello ha aggiunto: “Per via Ricasoli abbiamo deciso un intervento innovativo con la posa di materiali particolari e alberature nuove. I negozianti da parte loro si sono già impegnati spontaneamente e con entusiasmo a prendersi cura delle piante che hanno 40 anni ciascuna”.

L’assessore Federico Mirabelli ha messo in evidenza “il percorso condiviso e concertato anche con gli esercizi commerciali. Questo rapporto stretto con le categorie economiche e con i commercianti si riscontri anche negli altri interventi di riqualificazione del centro cittadino come via Grande dove è incorso il rifacimento della palladia”. In virtù di questo e grazie alla organizzazione mirata dei cantieri “i lavori sono stati fatti e saranno fatti senza che i negozi chiudano”.

