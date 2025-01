Livorno, la “Canaviglia” a Dario Ballantini

Livorno, 21 gennaio 2025 – Il sindaco Luca Salvetti e la giunta comunale di Livorno hanno deciso di conferire la Canaviglia, l'onorificenza della Città, all'artista Dario Ballantini, livornese di nascita. Artista poliedrico, motiva una nota del Comune , «Dario Ballantini si è distinto come attore, comico, trasformista e pittore, portando il nome di Livorno su palcoscenici nazionali e internazionali. La sua capacità di coniugare comicità, arte visiva e un profondo legame con la propria città lo rende un ambasciatore straordinario della cultura livornese».

Nella sua carriera, si evidenzia, «Dario Ballantini ha mantenuto un legame con Livorno, citandola spesso nelle sue opere e collaborazioni. Il suo contributo alla valorizzazione della cultura e dell'arte si manifesta non solo attraverso il teatro e la televisione, ma anche con le sue opere pittoriche, partecipando a mostre pubbliche e private. Questo impegno rappresenta un importante esempio per la promozione dell'identità labronica, incoraggiando le giovani generazioni a seguire il suo esempio». Ballantini riceverà la Canaviglia il 19 marzo in occasione dell'anniversario dell'elevazione di Livorno al rango di città (19 marzo 1606).