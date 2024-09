Livorno, la tragedia sulla Variante: chi era la donna morta nell’incidente. Due le persone ferite

Livorno, 28 settembre 2024 – Uno scontro terribile. Incidente mortale sulla Variante Aurelia ieri sera alle 19, nei pressi dello svincolo di Montenero. In quel tratto, a causa di lavori, ieri sera il traffico si svolgeva, con limiti di velocità, su una sola carreggiata, con le due corsie di marcia non separate dal muretto, ma solo da piolini in plastica. E proprio in questo punto, per motivi che sono ancora da chiarire, sono venuti a collisione un camion autoarticolato e un furgone. Purtroppo nello scontro ad avere la peggio è stata Enrica Filippi, una donna di 54 anni, di Livorno, che era bordo del furgone.

Ferito in modo grave anche M.I, un uomo di 57 anni, che ha riportato un trauma toracico in codice rosso. C’è anche un altro ferito, sempre in codice rosso. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dalle ambulanze (i volontari dell’Svs, della Misericordia di Antignano e del medico del 118).

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere piegate il corpo del ferito e della donna che però non ce l’ha fatta. Il tratto dove si è verificato l’incidente è stato chiuso al traffico.

Il cantiere sulla Variante era stato iniziato nella notte (ore una di giovedì 26 settembre), un intervento, disposto da Anas, di ripristino e risanamento della sovrastruttura e della pavimentazione stradale lungo il tratto cittadino della Variante Aurelia in corrispondenza con lo svincolo Montenero (direzione sud della Variante, verso Grosseto-Roma).

Questo tratto era stato chiuso, il traffico deviato sulla corsia opposta della Variante (corsia sud-nord) in doppio senso di circolazione e con limite di velocità di 40 km/h.

E proprio su questo tratto di Variante Aurelia è avvenuto l’incidente con lo scontro fra il camion autoarticolato (che trasportava un box prefabbricato) e il furgone blu dove viaggiava la vittima. La polizia stradale di Livorno è intervenuta per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.