Livorno, migliaia di euro in una scarpa. Tensione al blitz antidroga, agenti minacciati con un machete

Livorno 17 novembre 2024 – Smantellata una centrale di spaccio in una palazzina in via Tonci 3 a Livorno la sera di domenica 17 novembre. Pur chiusa perché pericolante, al secondo piano si sono introdotti e un paio di stranieri nordafricani (ma potrebbero essere di più), e all'interno di un'abitazione hanno attrezzato una centrale di spaccio.

L'operazione è nata dopo dopo l’ennesima segnalazione fatta dai residenti del quartiere, esasperati, alle forze dell'ordine. Allora sono intervenuti gli agenti delle volanti.

Un momento del blitz antidroga in via Tonci

Hanno trovato il portone chiuso con una grata e un lucchetto. Per entrare hanno chiesto aiuto vigili del fuoco. che hanno aperto il portone. Solo allora gli agenti sono saliti.

A quel punto i due uomini dentro l’alloggio occupato, si sono barricati. Uno ha provato a scappare da una terrazzina, ma è candendo nella chiostra interna allo stabile ferendosi. Raggiunto e immobilizzato, è stato affidato ai soccorritori della Svs è stato trasportato in ospedale, guardato a vista dai poliziotti.

Un momento del blitz in via Tonci

Il complice invece ha opposto resistenza minacciando con un machete i poliziotti che lo hanno disarmato e sono riusciti ad ammanettarlo. Dopo l’irruzione i poliziotti si sono messi alla ricerca della droga, perché i due nordafricani avevano provato a disfarsene lanciandola da una finestra che si affaccia sempre sulla chiostra. I vigili del fuoco si sono arrampicati sul tetto dello stabile dove hanno recuperato una scarpa piena di soldi (alcune migliaia di euro), mentre gli agenti nella chiostra hanno recuperato due panetti di droga.

Nel frattempo la polizia municipale aveva blindato la zona intorno via Tonci tra piazza dei Mille a via Terrazzini. In via Tonci da anni si annidano gli spacciatori. Nonostante un recente blitz della squadra mobile, qui scorrono ancora fiumi di droga, sotto gli occhi di tutti. "Giorno e notte – denunciano i cittadini – Siamo disperati e abbiamo paura”.