Livorno, Mr Green: “Bombolette e secchi di tinta abbandonati al Cisternino”

Livorno, 22 settembre 2024 – Ancora degrado e sporcizia a Livorno. L’ultima denuncia di Mr Green riguarda un’area al Cisternino.

“Tempo fa una persona mi mandò un messaggio – scrive Mr Green – dicendomi che al Cisternino dove ci sono le sbarre chiuse con il lucchetto, in fondo alla discesa, prima del primo arco, sulla destra nella macchia, ci sono nei cespugli una quantità di secchi piccoli e barattoli; bombolette spray e secchi di tinta. Nei miei occhi in quel momento c'era tanta rabbia però sono andato avanti lo stesso con tanta fatica perché ho dovuto fare tante volte quella salita per portare le latte e secchi al carretto. Comunque ho fatto tre viaggi all'isola ecologica ed ho diviso tutto correttamente. Lo ripeto: se facciamo male alla natura facciamo male a noi stessi non lo scordiamo mai siamo artefici del nostro stesso male, dobbiamo averne cura!! Salviamo il nostro pianeta Terra che è meraviglioso”.