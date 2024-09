Livorno Music Festival. Al Teatro Goldoni omaggio a Mozart

L’ultimo appuntamento per Livorno Music Festival al Teatro Goldoni di Livorno questa sera alle 21. Il concerto è una coproduzione tra il Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni e il Teatro Goldoni. Il violino di Boris Belkin (celeberrimo violinista russo, ha suonato con Bernstein, Muti), la viola di Raffaele Mallozzi, il violino dell’ucraina Oksana Butrynska, il clarinetto della taiwanese Man Chi-Chan e l’Orchestra del Mascagni diretta da Lorenzo Sbaffi, renderanno omaggio a Mozart. In scaletta: Concerto in sol maggiore K.216 per violino e orchestra; Concerto in la maggiore K.622 per clarinetto e orchestra; Sinfonia Concertante in mi bemolle maggiore K.364. Biglietti a 12 euro (posto unico) in vendita su vivaticket e alla biglietteria del Goldoni dalle 18.