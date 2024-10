Livorno, orrore all’alba: cadavere trovato in un fosso

Livorno, 15 ottobre 2024 – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato, questa mattina 15 ottobre, nel fosso in scali delle Macine, in zona Pontino. Alcuni passanti hanno visto il cadavere galleggiare e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e lo hanno affidato al medico del 118 che ha constatato il decesso. Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia per risalire all’identità dell’uomo, che era privo di documenti. Gli agenti stanno indagando sulle cause della morte, vicino al luogo del ritrovamento ci sono telecamere che potrebbero avere filmato quello che è successo.