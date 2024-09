Livorno, spara in aria tre colpi di pistola (rubata): 24enne arrestato

Livorno, 9 settembre 2024 – Un 24enne livornese è stato arrestato dai carabinieri di Livorno per aver sparato in aria tre colpi con una pistola (oltretutto rubata) mentre in casa nascondeva un revolver e 13mila euro: arrestato dai carabinieri. Sequestrati in casa anche numerosi proiettili.

Tutto è accaduto a Livorno in zona piazza XX Settembre dove i militari sono intervenuti perché alcuni abitanti della zona avevano udito i colpi d'arma da fuoco e avevano chiamato il 112. Secondo quanto riferito dall'Arma, i carabinieri hanno individuato poi l'abitazione dalla quale sarebbero partiti gli spari e, nelle vicinanze, hanno trovato il 24enne che vagava in forte stato di agitazione impugnando un'arma. Alla vista dei militari il giovane si è calmato e ha posato la pistola, un revolver Colt Cobra calibro 38 special con sei colpi inseriti nel tamburo, risultata rubata. Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stari rinvenuti inoltre e sequestrati una busta con altri 38 proiettili calibro 22, un involucro nascosto tra i vestiti con 13mila euro in contanti e un ulteriore revolver (anch'esso risultato rubato) con 8 colpi, di cui 3 esplosi. Per il giovane è scattato l'arresto per l'accusa di ricettazione mentre per aver sparato senza un apparente motivo è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.