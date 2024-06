Livorno, stabilimento balneare non emette scontrini ed evade il fisco per 250mila euro

Livorno, 14 giugno 2024 - La guardia di finanza ha scoperto uno stabilimento balneare che non ha emesso decine di scontrini evadendo il fisco per oltre 250mila euro.

Le indagini sono partite osservando in particolare la bassa redditività dichiarata annualmente rispetto alle potenzialità. Infatti, dall'attività investigativa, è emerso che il numero di ombrelloni e dei clienti stagionali dichiarati nei Modelli ISA (Indicatore Sintetico di Affidabilità) fossero palesemente non in linea con la capacità dello stabilimento da oltre 200 ombrelloni. I titolari ne avevano dichiarati il 50 per cento in meno.

Inoltre sono state contestate oltre trenta mancate emissioni di scontrini e ricevute fiscali per locazioni di ombrelloni e sdraio.

All'esito del controllo è stata contestata una complessiva evasione fiscale superiore ai 250mila euro tra imposte dirette (ricavi non dichiarati) e IVA. Lo stabilimento, a fronte di quanto contestato, ha aderito al "ravvedimento speciale" che prevede il pagamento integrale delle imposte evase ma con interessi legali e sanzioni in misure ridotta. Il gestore ha quindi sanato la sua posizione pagando al Fisco 180mila euro mediante versamenti all'Agenzia delle Entrate.