Livorno, tragedia sfiorata: incendio in un palazzo, tre persone salvate nelle abitazioni invase dal fumo

Livorno, 28 febbraio 2024 – I vigili del fuoco di Livorno hanno tratto in salvo tre persone negli appartamenti di un palazzo in via Città del Vaticano completamente invasi dal fumo in seguito a un incendio. L'incendio é divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati, come detto, tre persone sono state tratte in salvo e poi affidate al personale del 118 per le cure del caso. Gli appartamenti del palazzo sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal magistrato. Sul posto i carabinieri, vigili urbani, protezione civile, personale della Casalp e il sindaco di Livorno, oltre al personale del 118.