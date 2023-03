Livorno, trovato morto in piazza Grande: pochi giorni prima aveva incendiato casa sua

Piazza grande, ex cinema grande, uomo deceduto

Dà fuoco al materasso in casa, paura in via del Pastore: 6 persone intossicate

Livorno, 26 marzo 2023 – L’uomo trovato morto nella mattina di domenica in piazza Grande, sulle scale del Palazzo Grande, pochi giorni fa aveva dato fuoco alla sua casa.

Alcune persone erano rimaste intossicate. Si tratta del movimentato episodio che era accaduto in via del Pastore, zona sud della città. L’uomo, 33 anni, aveva bruciato un materasso. Il fumo aveva intossicato alcune persone in casa, mentre un settantenne era rimasto ustionato. Erano intervenute diverse ambulanze ed era stato un pomeriggio di caos.

Il 33enne trovato morto in piazza Grande, sudamericano, era già stato soccorso alcuni giorni prima dell’incendio perché in stato confusionale. Si cerca di capire adesso cosa sia accaduto in piazza Grande e come sia morto. Si pensa a un malore, forse in seguito a overdose di sostanze stupefacenti.